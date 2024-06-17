نبيل الحلفاوي يعلق على مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان "ولاد رزق 3: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مشاركة عدد من لاعبي الأهلي في إعلان لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي بدأ عرضه مؤخرًا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ويحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

وشارك في الإعلان، ثلاثي الأهلي "مجدي قفشة، إمام عاشور، محمد عبدالمنعم"، إلى جانب المدير الفني للفريق مارسيل كولر كنوع من الدعاية والترويج للفيلم، وربط قفشة خلال الإعلان بين هدفه الشهير بـ"القاضية" في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وبين اسم الفيلم.

ونشر "الحلفاوي" تعليقا عبر حسابه على موقع X : "أنا مكنتش شفت إعلان فيلم ولاد رزق القاضية، لكن لما لقيت هجوم وغضب من الزمالكاوية وبعض رموزهم دورت عليه وشفته عشان اعرف السبب.. الدرس المستفاد هو... أظن واضح".

وأشار في رده على أحد متابعيه "الشريحة التي كان مفروضا أن تخسرها ساهمت في الترويج للإعلان من خلال الهجوم والتعبير عن الرفض والغضب"، وكتب في رد آخر "الهجوم عليه هو اللي خلاني أدور على الإعلان.. يعني بيزود الدعاية".

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق، حتى يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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