عبير صبري تكشف السبب وراء رفضها عرسان شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري.

وتحدثت عبير ومروة عن علاقتهما، وعن نجاح كلًا منهما في مجاله، إلى جانب كواليس وأسرار تكشفان عنها لأول مرة.

ووجه عمرو الليثي سؤالا لـ مروة: "بيجيلك كام عريس ورفضتهم عبير؟، أتقدم لك 18 عريس وكلهم اترفضوا".

وردت مروة صبري: "هي مش بترفضهم هي بتطفشهم، وبيجي لي عرسان كتير بس عبير بقى مرة يجيلها الضغط ومرة تعمل تحاليل ومرة يغمى عليها، وكل مرة تعملي لعبة".

وردت الفنانة عبير صبري: "أنا مش واقفة لها في الجواز، انا بقول تختار اختيار صح وليه تزعل وليه حد ينكد عليها عيشتها وليه تفشل، وانا من النظرة بعرف".

وردت عليها مروة: "أخر مرة عريس رفضته بعد ما قعدت اتكلمت معاه وقالت لي لأ ده انتهازي وأناني ده وحش ده خاين وبتبقى قعدت معاه نص ساعة، وتقولي أنا بعرف كل حاجة، تقولي أنا شفت كتير وأنا أكبر منك وبقول خلاص أنا هقعد أوجع دماغي، وكان فيه مرة واحد عيني منه وهي رفضته وفي أوقات كتير بكدب عليها".

يذكر أن عبير صبري تشارك بفيلم "أرض جهنم" وسط مشاركة عدد من النجوم، وهم: الفنانة هيفاء وهبي، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنان بيومي فؤاد، تأليف شروق أشرف وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

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