شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دواعي السفر يحافظ على تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مسلسل دواعى السفر، يحافظ على تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، ويحافظ على الرقم 1 في القائمة، حتى بعد عرض آخر حلقتين من مسلسل دواعى السفر، الأربعاء الماضى.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، وعرض على منصة watch it ومن أعمالها الأصلية و من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.