أحمد عز: «أولاد رزق» سينما قريبة من كل الفئات

ياسر رشاد - القاهرة - «رضا» خامة كبيرة من الإبداع الفنى.. ونناقش الشارع بشكل مختلف

قادرون على التحرر من عقدة الخواجة.. وأتمنى تقديم الجزء الرابع

النجم أحمد عز دائماً ما يفاجئ جمهوره بأعمال من العيار الثقيل على مستوى الدراما والسينما، فهو الفنان الذى يؤمن دائماً بأن الوقوف أمام الكاميرا يتطلب موهبة وإبداعاً من دون الاعتماد على الوسامة فقط او أى شىء آخر يحصر الفنان فى شخصيات وإطار معين على الشاشة.

يرى أحمد عز أن كل خطوة فى مشوار الفنان بمثابة بداية جديدة، وهو ما يجعله دائماً يتعامل مع كل عمل فنى له، كونه العمل الأول الذى سيبنى على أساسه نجاحه وعلاقته مع الجمهور، ويؤكد أنها ظاهرة طبيعية لكل انسان يريد النجاح والحفاظ على نجاحه.

يشارك النجم أحمد عز فى موسم عيد الأضحى السينمائى للعام الجارى 2024 بالجزء الثالث من فيلم « أولاد رزق» الذى استحوذ على عرش ايرادات الموسم وانتباه وردود فعل الجمهور بمجرد طرحه بالسينمات، وبالرغم من كونه جزءاً ثالثاً لعمل حقق نجاحاً مع الجمهور، فإن عز أكد انه مضمون سينمائى جديد ومختلف عن جميع الأجزاء السابقة.

فى حوار مع الخليج 365 تحدث النجم أحمد عز عن فيلمه الجديد «أولاد رزق 3» وعن مشاركته فى موسم عيد الأضحى السينمائى هذا العام، وخطواته الفنية القادمة.

< فى البداية.. رحلة كبيرة من النجاح مع حكاية «أولاد رزق»، ما الجديد فى الجزء الثالث؟

- «أولاد رزق» سينما قريبة من كل فئات الجمهور، فهو عمل يجمع بين خطوط فنية كثيرة ومختلفة، سواء المضمون الشعبى والأكشن وأيضاً الرومانسية والرسائل الإنسانية التى توضح مدى أهمية الترابط بين الإخوة، وهو ما يجعله دائماً على قائمة أولويات الجمهور، لأنه عمل يناسب جميع الثقافات، وهذا ما يجعلنى أقول دائماً إن مثل هذه الأعمال تكون رزقاً من الله سبحانه وتعالى، أما بخصوص الجديد فى الجزء الثالث، فالجديد فى كل شىء من حيث القصة والحبكة الدرامية والحوار كل شىء مختلف عن الأجزاء السابقة.

< ماذا تمثل لك شخصية « رضا» على الصعيدين الفنى والشخصية؟

- شخصية «رضا» من الشخصيات التى أفخر دائماً بتقديمها وسط جميع الشخصيات التى قدمتها فى مشوارى الفنى، فعلى الصعيد الفنى هى شخصية صعبة للغاية، لأنه شخص غير متعلم نشأته كانت فى ظروف صعبة وحياته عبارة عن مجموعة من المغامرات والأزمات، ولا ننسى انه قائد أشقائه فى كل شىء، لديه مفردات معينة مختلفة عن اى شخصية، ولكن الشخصية بمجملها على المستوى الشخصى أحببتها للغاية ولا أجد أى صعوبة فى تقديمها، خاصة أنها خامة كبيرة للغاية يمكن ظهورها بشكل متطور ومتجدد فى كل مرة أقدمها من خلال جزء جديد للفيلم وأتمنى ان تكون وصلت الشخصية للجمهور فى الجزء الثالث بالشكل الذى اريده والأهم ان تكون وصلت رسالتها للجمهور.

< بالرغم من النجاح الكبير، فإن هناك بعض الانتقادات على تواجد ألفاظ خارجة بالعمل.. ما تعليقك؟

- نحن نقدم عالم «أولاد رزق» بالشكل الواقعى، فهم يمثلون نموذجاً من الشارع ولكن نحاول باستمرار مع كل جزء جديد تقديمه بشكل متحضر، ولكن أيضاً لا يمكننا البعد عن الواقع، فلا يمكن أن أقدم شخصية رضا بتكلم «لغات» وقتها سيكون عملاً من وحى الخيال، ولذلك نعمل دائماً على تقديم الحوار بشكل متوازن وبدون أى شىء يؤثر على الفيلم.

هل تواجد نجوم يشاركون لأول مرة فى الجزء الثالث كان سبباً فى هذا النجاح الكبير؟

بالطبع.. فتواجد النجم آسر ياسين والنجم كريم عبدالعزيز له اثر كبير فى نجاح الفيلم، وتشرفت بتواجدهما الذى مثل لنا جميعاً إضافة كبيرة، وأتمنى العمل معهما أيضاً فى أعمال أخرى، ولذلك كما ذكرت الجزء الثالث جديد ومختلف فى كل شىء.

< غياب نجوم كان لهم تأثير واضح فى الأجزاء السابقة، هل كانت مغامرة؟

- لم يكن فى الحسبان غياب نجوم بحجم أحمد الفيشاوى وأحمد داود عن الجزء الثالث من الفيلم، ولكن ارتباطاتهما الفنية منعتهما من المشاركة، ولكن قصة الفيلم والحبكة والمضمون استطعنا من خلالها تلافى غيابهما، ولكن من دون شك كنت أتمنى تواجدهما واستمرار بصمتهما التى كانت من أسباب نجاح الأجزاء السابقة من الفيلم وأتمنى لهما النجاح من كل قلبى.

< تكلفة إنتاجية ضخمة للغاية، هل كانت دفعة قوية أم زيادة للضغوط؟

- بالعكس، نحن نؤكد اننا كوطن عربى قادرون على منافسة الغرب والتخلص من عقدة الخواجة، ويمكننا تقديم اعمال فنية ذات مضمون كبير ومستوى إنتاجى قوى، وهذا ما وضح فى الجزء الثالث من «أولاد رزق»، وأتوجه بالشكر للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على دعمه الكبير للفيلم حتى ظهوره بهذا الشكل الرائع، فهذا الرجل يقدم الكثير للفن والابداع فى الوطن العربى.

< هل كنت تتوقع هذا النجاح الكبير فى موسم قوى وشرس بحجم موسم العيد؟

- النجاح الحقيقى هو النجاح وسط الكبار وفى أصعب المواسم، فهذه هى متعة الشعور بالنجاح، وفى النهاية كل من يخلص فى عمله ويجتهد مؤكد أن الله سيكلل جهوده بالنجاح، فجميعاً نعمل من أجل الناس والجمهور، وجميع الفنانين الذين يتواجدون فى موسم واحد من المنافسة أصدقاء ونتمنى لبعضنا النجاح من قلوبنا.

< هل بالفعل سيكون هناك جزء رابع من «أولاد رزق»؟

- أتمنى، والاتجاه بالفعل لتقديم جزء رابع من الفيلم، وفخور للغاية باستمرار نجاح «أولاد رزق» وطلب الجمهور باستمرار لتقديم أجزاء جديدة منه.