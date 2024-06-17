تم إنتاجه برعاية موسم الرياض.. هيئة الترفيه: "ولاد رزق 3 حقق إيرادات غير مسبوقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية للمخرج طارق العريان، في تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، بإيراد تجاوز 18 مليون جنيه.

وفي بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض، المشاركان في إنتاج العمل، جاء "حطم فيلم (ولاد رزق 3) الذي صوّر بين السعودية ومصر، الأرقام القياسية في شباك التذاكر أمس بإيرادات غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية مع إصداره، تجاوزت أكثر من 18 مليون جنيه مصري في يوم واحد".

وتابع البيان "وكانت دور السينما بدأت قبل أيام، عرض الفيلم المصري (ولاد رزق 3) أحد الأعمال التي أنتجت برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA) وموسم الرياض، والذي يضاهي في جودة إنتاجه الأفلام العالمية، بأعلى انتاج فيلم عربي في تاريخ السينما العربية".

واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن الفيلم تم تصويره في 66 يوماً بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، ومن إنتاج طارق العريان وموسى عيسى، وتدور قصته بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، وفي يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى في محاولة للنجاة بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ الأخوة.

"ولاد رزق – القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، علي صبحي، إياد نصار، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي، منى ممدوح، نوران ماجد، عمرو العمروسي، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجوم: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، و توزيع كل من Orient Films، .Boulevard Studios

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، احتفل بما حققه الفيلم من نجاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من صنّاعه تقديم جزء رابع، كما أثنى على ظهور النجم كريم عبدالعزيز بشكل شرفي في العمل، متمنيا أن يكون له مشاركة أكبر في الجزء الجديد.