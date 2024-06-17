سلمان خان يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص نجم السينما الهندية سلمان خان على تهنئة متابعيه وجمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "سلمان" صورة له ومن خلفه غروب الشمس وعلق: "أتمنى عيد مبارك للجميع".

ومن المعتاد قيام سلمان خان بتهنئة المسلمين بالمناسبات الدينية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى بإعجاب الآلاف من متابعيه.

ويعتبر سلمان خان من أشهر نجوم بوليوود الذين كشفوا عن اعتناقهم الديانة الإسلامية وكان له تصريح سابق أكد خلاله أن نصفه مسلم ونصف هندوسي.

وحذر سلمان خان خلال الفترة الماضية من استخدام الألعاب النارية خلال عرض فيلمه "Tiger 3" في الهند، وأعرب عن قلقه بسبب استخدام عدد من الجماهير الألعاب النارية داخل دور العرض السينمائي ووصفه بـ "الخطر"، وعلق "سلمان" قائلا: "لقد سمعت بشأن الألعاب النارية بأحد دور العرض التي تعرض فيلم تايجر 3 هذا الأمر خطر، دعونا نستمتع بالفيلم بدون وضع أنفسنا والآخرين في مأزق، أبقوا آمنين".

يذكر أن سلمان خان يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الخيال العلمي "Sikandar" ويعرض بحلول عام 2025.

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