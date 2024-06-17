بالصور.. محمد رمضان بعد حفله في الأهرامات: "حب الناس دا اللي يهمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره أحدث صور حفله الأخير الذي أقيم تحت سفح الأهرامات.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" بعض الصور رفقة جمهوره خلال الحفل، معلقًا: "حب الناس دا اللي يهمني، عشان كدا الدنيا هتحلو".

وطرح محمد رمضان كليب أغنية "مفيش كده"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

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