بالفيديو.. أصالة تطرح أغنية جديدة بعنوان "إنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت المطربة أصالة أغنية جديدة بعنوان إنسان، من ألبوم "ثم أنا"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

ونشرت شركة روتانا للموسيقي مقطع فيديو من أغنية "إنسان"، عبر الصفحة الرسمية على موقع "انستجرام"، وكتبت: اسمعوا الآن جديد أيقونة الشرق أصالة انسان من ألبوم ثم أنا".

‏أغنية "إنسان"، من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

وسط هذا الضجيج وضهر انسان التفاصيل الشفتهن بي خطيرة

قلبه بنصه لوحة واني عنوان احس وياه صرت مثل الاميرة

دخل قلبي حرب بأسلوب فنان واخذني البيتهم مثل الاسيره

وعدني بعمري ابد ماشوف خذلان واني ادري سند ما عندي غيره

عمري العشته قبله هموم واحزان فرحتي بجيته صارت فد جبيره

كلام الغزل ماله يصير ديوان سمعته بجسمي صارت قشعريره

هو قبالي يحجي وبالي سرحان بهاي رموش عينه التسوى ديره

رسم بیده طريقي اشكال والوان وكل هذا الاعيشه بجال خيره

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة، أغنية "أصحاب الأرض"، وتساند الأغنية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وتعاونت مع فرقة أكابيلا مصرية بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، ألحان الأغنية لحسين نازك، وتوزيع موسيقي لأحمد ضياء، وجاء ترتيب وتنفيذ الوتريات والأوركسترا لفهد.

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