"تعا نقعد".. نجوى كرم تطلق أحدث أغانيها من ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مقطع من فيديو كليبها الجديد بعنوان "تعا نقعد"، من ألبومها الجديد.

ونشرت "نجوى" مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "ارفع الصوت، أحدث فيديو موسيقي لي هنا! آمل أن يجلب لكم كل المشاعر!".

يذكر أن أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفاصيل جولتها الغنائية العالمية التي ستلتقي بها مع الجمهور من مختلف الجنسيات، والمتضمنة مجموعة حفلات غنائية جماهيرية بأهم المسارح العالمية والعربية.

وتختتم نجوى كرم جولتها العالمية في بوخارست برومانيا يوم 29 يونيو الجاري، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل في قاعة مسرح Sala Palatului Bucharest وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا".

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