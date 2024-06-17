شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الغناء ينتعش بقيادة عمرو دياب ومحمد رمضان ورامى صبرى ووليد توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الغناء هذه الأيام التي تتزامن مع احتفالات عيد الأضحى انتعاشة حيث طرح عدد من النجوم أغانى جديدة، ومنهم عمرو دياب الذى يثبت حضوره دائمًا في كل المواسم بأغانيه التي يطرحها ويفاجأ بها جمهوره حيث طرح أغنية بعنوان "تتحبى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، وميكس وماستر أمير محروس.

كما طرح النجم اللبناني وليد توفيق أغنيته الجديدة "ببعت سلام" باللهجة المصرية، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": أنا أهنئ كل الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم باليمن والبركات، بمناسبة العيد أهديهم أغنيتى الجديدة "ببعت سلام"، وأضاف توفيق أن هذه الأغنية تعاونت فيها مع فريق مصري له مكانة في قلبى كبيرة على رأسهم الشاعر هانى عبد الكريم، والذى تعاونا سويًا كثيرًا وحققنا نجاحات معًا سويًا والأغنية توزيع أكرم عادل.

وطرح المطرب محمد رشاد والمطربة سلمى عادل أحدث أغنياتهما التى تجمعهما والتى تحمل اسم "عالي عالي"، من كلمات أدهم معتز وألحان وتوزيع أحمد عز وميكس وماستر إسلام غلاب.

أيضًا طرح النجم محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مفيش كده" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك بالتزامن مع الاحتفال بحلول عيد الأضحى.

وفاجأت النجمة الأردنية ديانا كرزون كل محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالعرسان تزامنًا مع حلول فصل الصيف وقبل عيد الأضحى المبارك.

اما المطربة شذى طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ناجحة" على موقع يوتيوب وباقى المنصات الغنائية، والأغنية من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي وتوزيع أحمد عبد السلام، لتكون "ناجحة" ثاني أغانى شذى في موسم صيف 2024، بعد "إخلع".

كما طرح محمد الشرنوبي، أحدث أغانية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ونشر شرنوبى برومو الأغنية الجديدة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان "استغنينا"، معلنًا طرح الأغنية اليوم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وتصوير فوتوغرافى محمد خطاب، ومن إنتاج محمد جابر.

والمطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى طرح أيضا أحدث أغانيه بعنوان "الحلم الوردى"، حيث تعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعى فى الكتابة والألحان والتوزيع للموزع الموسيقى جلال حمداوى.

كما طرح النجم رامي صبري والنجمة الأوكرانية ETOLUBOV أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري .