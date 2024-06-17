شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم اهل الكهف يحصد إجمالى إيرادات مليون و600 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم أهل الكهف للنجم خالد النبوي أمس الأحد إيرادات بلغت 701 ألفًا و141 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام عرض مليون و651 ألفًا و794 جنيهًا.

فيلم اهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم اهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، فيلم اهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.



فيلم اهل الكهف



بوستر فيلم اهل الكهف



صبري فواز بوستر فيلم اهل الكهف



خالد النبوي بوستر فيلم اهل الكهف



ريم مصطفي بوستر فيلم اهل الكهف



غادة عادل بوستر فيلم اهل الكهف



محمد فراج بوستر فيلم اهل الكهف



احمد عيد بوستر فيلم اهل الكهف