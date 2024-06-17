بالفيديو.. الاستعدادات الأخيرة قبل العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تجري الاستعدادات على قدم وساق من قبل منظمي العرض الخاص لفيلم الأكشن والإثارة "ولاد رزق 3 :القاضية" في الرياض، داخل دور عرض موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من تجهيزات السينما للعرض الأول لفيلم "ولاد رزق 3" في السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"ولاد رزق – القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، علي صبحي، إياد نصار، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي، منى ممدوح، نوران ماجد، عمرو العمروسي، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجوم: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، وتوزيع كل من Orient Films، .Boulevard Studios

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