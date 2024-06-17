عمرو يوسف: فيلم "ولاد رزق 3" نجح في تحقيق إيرادات تاريخية وخيالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بنجاح فيلم "ولاد رزق 3" وتحقيق إيرادات تاريخية وخيالية.

وقال "يوسف" خلال حفل العرض الخاص لـ "ولاد رزق" في الرياض، إن الجمهو مرتبط جدًا بالجزء الأول والثاني، والجميع كان يتوقع هذا النجاح الكبير للجزء الثالث، متابعًا: "احنا متحمسين جدًا وربنا وفقنا وتعبنا كلنا في الفيلم، والناس في مصر دخلت الفيلم أكثر من مرة".

وأضاف: "الحصول على تذكرة فيلم ولاد رزق صعبة جدًا، واللي بيدخل الفيلم مرة بيرجع يدخله مرة تانية، وأنا سعيد جدا بهذا النجاح وسعيد بالتصوير في الرياض".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.