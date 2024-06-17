أحمد عز: نستطيع الوصول للسينما العالمية إذا توافرت الأفكار والأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد عز عن الوسائل والأدوات التي يجب توافرها من أجل منافسة الأفلام العالمية.

وقال "عز" خلال مشاركته في حفل العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3"، إن توافر الأفكار والأموال أسهل الطرق لمنافسة السينما العالمية.

وأكد أنه لابد من توافر الأفكار والاجتهاد والتفاني في العمل، والأموال اللازمة، لأن صناعة الأفلام والسينما حاليًا مكلفة للغاية، مضيفًا: ""كل ما هتستثمر في صناعة السينما مردودها المادي هيكون أكثر، الاستثمار في السينما بيجيب فلوس ويخليك تقدر تفتح شاشات عرض كتيرة ويزيد المردود المادي للصناعة، لو قدرنا نظبط تلك الأمور نقدر ننافس الافلام العالمي، الموضوع أفكار وفلوس".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب

ويحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة، بعدما تصدر شباك التذاكر منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، وتجاوزت إيراداته في يوم واحد حاجز ال ١٨ مليون جنيه

"ولاد رزق – القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، علي صبحي، إياد نصار، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي، منى ممدوح، نوران ماجد، عمرو العمروسي، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجوم: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، وتوزيع كل من Orient Films، .Boulevard Studios