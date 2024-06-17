أيتن عامر تنشر صور من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق ٣" برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- الخليج 365

نشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور من إطلالتها بالعرض الخاص لفيلم "ولاد رزق ٣- القاضية"، والذي يقام في بوليفارد الرياض سيتي بالمملكة العربية السعودية

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ