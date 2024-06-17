تركي آل الشيخ في حفل افتتاح "ولاد رزق ٣" بالرياض: "أنا طموحي أعلى وأكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بإطلاق حفل افتتاح العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بالرياض.

وقال "آل الشيخ"، في حديث مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش حفل العرض الخاص لـ فيلم "ولاد رزق 3"، إنه عقب الحفل سيعقد اجتماعًا مع صناع ونجوم "ولاد رزق 3"، للمناقشة عن المستقبل وإمكانية العمل في تجهيز أجزاء أخرى، متابعًا: "أنا طموحي أعلى وأعلى".

وأضاف: "الناس بتسأل ليه الاهتمام في ولاد رزق بسبب إنه متصور جزء كبير منه في الرياض برعاية هيئة الترفيه وتعاملنا مع الموضوع من بداية للموسم إن إحنا مش جهة انتاجية تهدف للربح وأنا مش هبص على شباك تذاكر مش للمادة، أنا ببص عشان الحضور والنجاح، والمهم الرسالة توصل لأكبر شريحة ممكنة".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

ويحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات كبيرة، بعدما تصدر شباك التذاكر منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.