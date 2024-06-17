تركي آل الشيخ مدافعًا عن أفشة: "لاعب طيب.. والناس بتصطاد في الماء العكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دافع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بعد الهجوم عليه من بعض رواد التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاته ببرنامج "مع فايق" تقديم الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال "تركي"، في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش حفل العرض الخاص لـ فيلم "ولاد رزق 3" بالرياض، اليوم الإثنين : "أفشة لاعب طيب وأنا جيبته من فريق إنبي إلى فريق بيراميدز، وحسيت إن بعض الناس بتصطاد في الماء العكر، إحنا ليه نجرح نجومنا الفنانين ونجوم الكرة".

وأضاف: "مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي قدم مقابلة حلوة مع إبراهيم فايق وأعجبتني".

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

ويحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة بشباك التذاكر، برعاية المستشار تركي آل الشيخ