"صورنا في 18 ساعة".. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تصوير إعلان نجوم الأهلي لفيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل الاتفاق مع رباعي الأهلي للإعلان عن فيلم "ولاد رزق 3: القاضية".

ويقول "تركي آل الشيخ" إن هيئة الترفيه السعودية كان لديها الرغبة في تحقيق الاستفادة المادية للاعبي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ومحمد مجدي أفشة والمدير الفني مارسيل كولر، وللنادي الأهلي أيضًا، إذ كلف الإعلامي إبراهيم فايق بالتواصل مع إدارة الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وحدثت اجتماعات ومناقشات وتم الاتفاق على حصول القلعة الحمراء على نسبة وهذا حق النادي.

وأضاف: حتى لا تتأثر نسبة اللاعبين والمدرب قمنا بزيادة المبلغ المالي، مشيرًا إلى أن الإعلان تم تصويره في 18 ساعة.

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.