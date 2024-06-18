تركي آل الشيخ: فيلم "ولاد رزق 3" من أفضل الأفلام العربية على مر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن فيلم "ولاد رزق 3"، من أفضل أفلام الأكشن في تاريخ السينما العربية.

وأضاف "تركي"، في حديث مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش حفل العرض الخاص لـ فيلم "ولاد رزق 3"، إنه يطمح في إنتاج أفلام مثل "جون ويك" للنجم العالمي كيانو ريفز والمهمة المستحيلة" للنجم العالمي توم كروز.

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.