تركي آل الشيخ: تكلفة إنتاج فيلم "ولاد رزق 3" وصلت لـ 600 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3: القاضية".

ويقول "تركي آل الشيخ"، إن موسم الرياض شارك في إنتاج الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق، بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، لكن هذا الرقم ارتفع حتى وصل إلى 8 ملايين دولار أي ما يقرب من 600 مليون جنيه، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3" في منطقة البوليفارد في الرياض.

وأضاف أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

وحضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

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