حدث بالفن| العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق" وأصالة تطرح أغنية ومعلومات عن حمدي حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي

نشر موقع الخليج 365 خلال ال ٢٤ ساعة الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بالعرض الخاص لفيلم "ولاد رزق ٣" بالرياض، وأغنية أصالة الجديدة، ومعلومات عن حمدي حافظ، وغيرها من الأخبار

الخليج 365 يعرض لكم أبرز ١٠ أخبار فنية خلال ٢٤ ساعة:

أحمد عز في حفل افتتاح "ولاد رزق ٣" بالرياض: بشكر هيئة الترفيه السعودية والجزء ده من أصعب الأجزاء

وجه النجم أحمد عز الشكر للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

تركي آل الشيخ في حفل افتتاح "ولاد رزق ٣" بالرياض: "أنا طموحي أعلى وأكبر"

عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بإطلاق حفل افتتاح العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بالرياض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالفيديو.. أصالة تطرح أغنية جديدة بعنوان "إنسان"

طرحت المطربة أصالة أغنية جديدة بعنوان إنسان، من ألبوم "ثم أنا"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عبير صبري تكشف السبب وراء رفضها عرسان شقيقتها

استضاف برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نبيل الحلفاوي يعلق على مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان "ولاد رزق 3: القاضية"

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مشاركة عدد من لاعبي الأهلي في إعلان لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي بدأ عرضه مؤخرًا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ويحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد شائعة وفاته في الحرم.. 10 معلومات عن الفنان حمدي حافظ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الفنان حمدي حافظ أثناء أدائه مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وهو ما نفاه الفنان القدير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أثار الجدل بانضمامه لمسلسل إسرائيلي.. من هو مايكل إسكندر بطل "بيت داود"؟

أثار الفنان الشاب مايكل إسكندر جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خبر انضمامه لبطولةمسلسل إسرائيلي بعنوان "بيت ديفيد" - (بيت داود) - إنتاج شركة "Amazon" ويشاركه البطولة عدد من الممثلين الإسرائيليين وسط انتقادات وهجوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمود الليثي يبكي على فراق والدته في الحج ويعتذر لهذا السبب

نشر المطرب الشعبي محمود الليثي مقطع فيديو لايف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" خلال أدائه لمناسك الحج في المملكة العربية السعودية، وهو الظهور الأول منذ وفاة والدته في شهر مايو الماضي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أفراح المشاهير.. 5 فنانات دخلن القفص الذهبي في 2024

شهد عام 2024 دخول عدد كبير من النجمات القفص الذهبي، إذ احتفلن مؤخرًا بعقد قرانهن وحفل زفافهن وسط حضور أصدقائهن من داخل الوسط الفني، ومن بينهن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كوثر رمزي.. بدأت مشوارها في الإذاعة ونجت من مذبحة

في 17 يونيو من عام 1931، ولدت الفنانة كوثر رمزي، وتعتبر من الفنانات اللاتي عرفهن الجمهور رغم صغر مساحة الأدوار التي قدمتها في عدد كبير من الأعمال الفنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..