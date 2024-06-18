أحمد حلمي من كواليس "ميمو" ونيللي كريم في طريقها للسعودية ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد حلمي

نشر الفنان أحمد حلمي صور من العرض المسرحي "ميمو" التي بدأ عرضها مؤخرًا ضمن موسم عيد الأضحى وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهرت معه الفنانة هنا الزاهد على خشبة المسرح.

إنجي علاء

حرصت السيناريست إنجي علاء على تهنئة متابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

دوللي شاهين

خضعت الفنانة دوللي شاهين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

ديانا حداد

حرصت الفنانة ديانا حداد على تهنئة متابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك، وخضعت لجلسة تصوير نشرت صورها على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان باللون الأحمر خطفت به الأنظار.

راندا عبد السلام

خضعت الفنانة راندا عبد السلام لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على حسابها "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية لاقت إعجاب متابعيها.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صور جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت سيرين وهي ترتدي فستان أنيق.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بالصور وهي تستمتع بأجواء الربيع.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكانت الصورة لفريق عمل فيلم "ولاد رزق 3" وهم في طريقهم لحضور العرض الخاص بالمملكة العربية السعودية.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بالصور وهي تستمتع بأجواء الربيع.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي مع فريق عمل فيلم "ولاد رزق 3" وهم في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية لحضور العرض الخاص.