عارفة عبدالرسول تهاجم "سيدة" سرقت لحمة بـ 2600 جنيه.. وسلوى محمد ترد: "غلبانة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استنكرت الفنانة عارفة عبد الرسول، واقعة سرقة سيدة للحوم، دون دفع قيمتها لمحل الجزارة.

وكتبت "عارفة"، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "واحدة ست راحت للجزار أخدت لحمة ب بألفين وستمائة جنيه وقالت له أبعت معايا الصبي اديله الفلوس، دخلت عمارتنا واختفت.. كل الشقق تقريبًا بتتفتش بحثًا عن الست دي والعمارة أصلًا مالهاش مخرج خلفي ولازم تخرج من الباب اللي دخلت منه.. يجيلها قلب إزاي تأكل لحمة مسروقة.. ولسه ياما هنشوف".

إلا أن الفنانة سلوى محمد علي، دافعت عن السيدة وكتبت تعليقًا على منشور عارفة عبد الرسول، الذي ذكرت خلاله تفاصيل واقعة السرقة، قائلة: "غلبانة قررت تأكل ولادها لحمة واللي يحصل يحصل، عمر بن الخطاب لغى حد السرقة، لما الناس اضطرت تسرق أكل، سرقة الأكل جوع.. وحرام حد يبقى جعان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول، المشاركة في فيلم بنقدر ظروفك، بطولة كلا من النجوم أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمد محمود، يوسف الأسدي وإبرام سمير، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا.

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