وفاة والدة الفنانة الأردنية أميرة نايف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة الأردنية أميرة نايف، وفاة والدتها منذ قليل، مطالبة متابعيها وجمهورها بالدعاء لها بالرحمة.

وكتبت أميرة نايف، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. أمي في ذمة الله، اللهم أرحم أمواتنا.. نسألكم قراءة الفاتحة".

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع خبر الوفاة أبرزهم الفنان كريم محمود عبد العزيز، الذي كتب: "البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك"، كما قدم الفنان إيهاب فهمي تعزيه، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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