درة تتألق في أحدث ظهور لها أمام البحر.. والجمهور يعلق: "لوحة فنية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من مدينة "ميكونوس" بدولة اليونان.

ونشرت "درة" مجموعة من الصور أمام البحر، ظهرت في إطلالة رقيقة، مرتدية فستان باللون الأبيض منقوش عليه رسومات زهور باللون الأزرق الفاتح.

ونالت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "العيد ما يحلى غير بصورك والله يا قمر"، "زي القمر"، "لوحة فنية.. السما والبحر غاروا من جمالك ورقة ضحكتك"، "أجمل من أجمل الجميلات"، "عيوني بترتاح لما بشوف طلتك الحلوة"، "أميرة وملكة وأجمل إنسانة في الدنيا".

يذكر أن درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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