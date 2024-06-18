عمرو سعد وأحمد سعد يلتقيان لأول مرة ببرنامج "بيت السعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد سعد عن مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد وهما يروجان لبرنامجهما الجديد "بيت السعد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "قريبًا".

برنامج "بيت السعد" تم تصويره بالمملكة العربية السعودية، ويضم قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

وفاجأ الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفل غنائي في القرية العالمية بدبي فبراير الماضي، وصعد "عمرو" على مسرح الحفل وشارك شقيقه الغناء، وهذه ليست المرة الأولي التي يفاجئ بها الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد بحفلاته الغنائية وذلك بعدما شاركه الغناء في حفله بموسم جدة وقدما أغنية "عملنا حملة" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وقام الفنان أحمد سعد بإهداء أغنيته الشهيرة "بحبك يا صاحبي" لشقيقه الفنان عمرو سعد وسط تفاعل المتواجدين بالحفل، وقدم عدد من أغانيه الشهيرة منها "وسع وسع، سيرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي، ايه اليوم الحلو ده".

يذكر أن الفنان أحمد سعد سيحيي حفلًا غنائيًا في إسبانيا يوم 27 يوليو المقبل.

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