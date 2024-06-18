شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: اتبهدلنا في تصوير فيلم "عصابة الماكس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أوس أوس عن تعاونه مع أحمد فهمي في فيلم "عصابة الماكس"، حيث قال في تصريحات صحفية: "أنا برتاح في الشغل مع أحمد فهمي ولما بيكلمنى باجى علطول".

وعن دوره قال أوس أوس: "بعمل دور شخصية اسمه نفسين وصديقي المكسيكي، وإحنا الاتنين إسكندرانية وذاكرنا الورق سوا، واشتغلنا مع مصحح لهجة إسكندراني، وإن شاء الله الناس تنبسط بكل حاجة في الفيلم".

وعن صعوبات التصوير في فيلم عصابة الماكس، قال أوس أوس: "اتبهدلنا في الفيلم لأن التصوير كله خارجي، وكنا دايمًا في أتوبيس بنروح لوكيشنات مختلفة، وكان في لوكيشن حر موت وشمس عشان كنا في الصحراء بس الحمد لله عدت على خير".

وتابع: "صورنا في محافظات كتيرة مختلفة وكنا قاصدين نظهر معالم بلدنا والمناظر الحلوة اللى موجودة في مصر، والناس هتشوف ده في الفيلم".

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويعيد أحمد فهمي في الفيلم تقديم شخصية المكسيسي والتي جسدها في فيلم "كازابلانكا" عام 2019.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "المكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.