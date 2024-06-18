شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: تكريمي في الخليج 365 دليل نجاح شخصية حنان الغرباوي في حق عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بتكريمها من ”الخليج 365” لافتة إلى أنه تكريم منتظر، لأنه بالنسبة لها تأكيد على نجاح دورها في مسلسل "حق عرب" وتأكيد على أن أداءها كان على مستوى يستحق الإشادة، مؤكدة أنها اجتهدت في هذا المسلسل وتعتبره من أصعب الأدوار وأهمها على مستوى مشوارها الفني.

وتحدثت دينا عن شخصية حنان الغرباوى وعن التحولات النفسية للشخصية التي تعتز بها دينا خلال مسيرتها الفنية، كما تطرقت للحديث عن "الكيميا" التي تجمعها مع بطل العمل أحمد العوضى وعن المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف محمود حمدان، كما تحدثت عن كواليس مشهد القبض عليها في أحداث المسلسل الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في رمضان.



ندوة دينا فؤاد ندوة دينا فؤاد



تكريم دينا فؤاد تكريم دينا فؤاد

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.