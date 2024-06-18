فستان زفاف الملكة رانيا من الملك عبد الله دخل التارخ بتصميمه الفريد-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام قليلة من احتفال الملكة رانيا العبد الله بذكرى زواجها الـ 31 من الملك عبد الله والذي صادف في العاشر من حزيران، نعود وإياكم بالذاكرة لنستعرض فستاني زفاف ارتدتهما الملكة ودخل أحدهما التارخ بتصميمه المميز والذي استوحا المصمم البريطاني "بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield"، وفق تصريح له من من الفساتين السورية الرسمية التي عُرضت في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

التعليق الأول من هبة نور على انتشار الفيديو الخادش الذي نسب إليها



الفستان الأول تميّز بقماش الساتان الفاخر والحرير الثقيل مع زخارف الأزهار الذهبية، بكمّين قصيرين وياقتين عريضتين المطرزتين بالذهب، وعليها سترة تغطي الجزء العلوي من الفستان وحزام كبير يثبته في مكانه وهو الذي أهدته لابنتها إيمان في حفلة الحناء التي أقامتها لها في قصر الحسينية في 7 مارس 2023، أي بعد 30 عامًا من زفافها.

أما تنورة فستان زفاف الملكة رانيا الأول جاءت بطيّات عديدة مع ذيل طويل، كما ارتدت قفازات حريرية كلاسيكية لتضفي لمسة ملوكية على إطلالتها.

ارتدت الملكة رانيا في حفل زفافها قبل 30 عامًا قرطين متدليين من اللؤلؤ، تميّز بلؤلؤة صغيرة على شحمة الأذن ولؤلؤة أكبر محاطة بالماس تتدلى منه.

​​​​​​​واستبدلت الملكة رانيا في حفل زفافها التاج التقليدي بعصابة رأس مطرزة بالخيوط الذهبية تتناسب مع فستانها الأبيض والذهبي، ولملمت الملكة رانيا شعرها بطريقة أنيقة بالعصابة البيضاء.

​​​​​​​وفي حفل الاستقبال الذي تلى الموكب الرسمي، ارتدت الملكة رانيا ثوبًا ثانيًا للمصمم البريطاني نفسه الذي صمم لها الفستان الأول وهو "بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield" جاء أكثر خفّة وعصرية، بدون كمّين مع وظهر على شكل حرف V.

تزوج الملك عبد الله بن الحسين (حين كان أميرًا) من الآنسة رانيا الياسين في 10 حزيران / يونيو 1993 في حفل زفافٍ رسمي أقيم في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان.

ولم تصرّح الملكة رانيا عن تكلفة فستان زفافها رغم دخوله التاريخ بتصميمه الفريد والمميّز.

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