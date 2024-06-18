شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد الأضحى السينمائي.. منافسة قوية والبطولة النسائية تغلب على أفلام الصيف والان مع تفاصيل الخبر

انطلق موسم عيد الأضحى السينمائى الذى ينتظره صناع السينما والجمهور في كل عام، باعتباره الموسم السينمائي الأكبر في العام حيث إنه ممتد منذ عيد الأضحى ونهاية فصل الصيف، ودائمًا مع يشهد موسم عيد الأضحى منافسة بين الأفلام الكبرى لأبرز نجوم الشباك في السينما المصرية، كما أن هذا الموسم شهد على تحقيق الأرقام القياسية في الأعوام الأخيرة.

ويتنافس على عيدية موسم عيد الأضحى السينمائى 4 أفلام كبرى متنوعة ما بين الكوميدي والأكشن والتاريخى، يتصدرها "ولاد رزق 3 – القاضية" الذى يعود من جديد بعد 4 سنوات من عرض الجزء الثانى، ثانى الأفلام "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، والثالث هو "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمى، وأخيراً "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى وبمشاركة العديد من الفنانين.

فيلم ولاد رزق 3 – القاضية

دخل فيلم ولاد رزق 3 – القاضية منافسات الموسم وهو المرشح الأبرز لتصدر شباك تذاكر الموسم، لأكثر من سبب أبرزها الميزانية الضخمة للفيلم وكذلك نجاح الجزء الأول والثانى والجماهيرية الكبيرة للفيلم، إضافة إلى الدعاية الكبرى التي سبقت عرض الفيلم والإنتظار الكبير من الجمهور والذى ظهر في حجز التذاكر.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزئين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفا شرف وكذلك رزان مغربى.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film.

فيلم اللعب مع العيال

يدخل النجم محمد إمام المنافسات معتمداً على الأكشن الكوميدي الذى تميز به في أفلامه الأخيره، ويسجل في الفيلم تعاونه الأول مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده الزعيم عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه، وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة مع تعاون والده معه.

فيلم "اللعب مع العيال" بطولة: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة. وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

فيلم عصابة الماكس

يدخل أحمد فهمى منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 للعام الثانى على التوالي، بعدما تواجد العام الماضى بفيلم "مستر إكس"، ويعتمد فهمى في عصابة الماكس على الكوميديا التي إعتاد على تقديمها حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج بالأكش حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

فيلم أهل الكهف

خرج فيلم أهل الكهف" إلى النور بعد 4 سنوات كاملة منذ بدء تصوير أول المشاهد حيث واجه الفيلم العديد من الصعوبات والعقبات التي تسببت في تعطيل الإنتهاء من تصويره وعرضه في السينمات، ويتواجد "أهل الكهف" في الموسم بطابع مختلف إذ يعد عمل تاريخى لا يقدم في السينما إلا نادراً وتدور أحداثه في زمن قديم وهذا ما جعل هناك إختلاف في الديكورات والملابس.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم: الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، ويعود الثلاثة إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر.

الموسم السينمائى ممتد ويشمل صيف 2024

ويستمر الموسم السينمائى بعد منافسات عيد الأضحى، حيث يدخل صيف 2024 الذى يشهد طرح عدد من الأفلام التي حجزت مكانها خلال الفترة الماضية، والمفارقة أن هذه الأفلام معظمها تعتمد على البطولة النسائية التي تواجدت على استحياء خلال السنوات الماضي بسبب اعتماد السوق على النجوم الشباب من الرجال ولكن مع نجاح بعض تجارب الفنانات في البطولة السينمائية أصبحت موجودة بقوة.

فيلم جوازة توكسيك

وينطلق فيلم جوازة توكسيك للنجمة ليلي علوى، في السينمات يوم 3 يوليو المقبل ليتلحق بأفلام عيد الأضحى، التي ستكون مستمرة في العمرض، حيث تستمر ليلى علوي في تواجدها السينمائي القوي خلال السنوات الأخيرة. وتقدّم فيلماً أو فيلمين في العام الواحد؛ إضافة إلى تكوينها ثنائية فنية ناجحة مع الفنان بيومي فؤاد في السينما، جعلتهما يتعاونان في جوازة توكسيك، للمرة الرابعة على التوالي.

فيلم "جوازة توكسيك" بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثانية تجارِبها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه. وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

فيلم روكي الغلابة

دنيا سمير غانم أيضًا تتواجد في موسم الصيف السينمائى بفيلم روكي الغلابة الذى تعكف على تصوير مشاهده الأخيرة، للعرض بداية شطر أغسطس المقبل، وتدخل دنيا المنافسات السينمائية منتعشة بالنجاح الكبير الذي حققته بفيلمها الأخير "تسليم أهالي"، الذي تم عرضه في صيف عام 2022؛ حيث حقق إيرادات تجاوزت 30 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري.

ويشارك في فيلم "روكي الغلابة"، بجانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

فيلم ولاد المحظوظة

فيلم "ولاد المحظوظة" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أيضاً مرشح للعرض أيضاً في صيف 2024 حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم، والذى تقدم هيفاء فيه تقدّم فيه اللون اللايت رومانسي، وتظهر خلال أحداثه بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمُر بالعديد من المواقف. والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي. ومن تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.