شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يقضى وقتا سعيدا برفقة حبيبته إينيس دى رومان والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن النجم العالمى براد بيت يستمتع بفصل جديد من حياته مع صديقته إينيس دى رومان، بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، وقالت مصادر لمجلة OK Magazine إن علاقة براد بيت بحبيبته "ليست بها أي أزمات".



براد بيت وصديقته

ويأتي ذلك بعد زواج بيت السابق من أنجلينا جولى، والذي انتهى بمعركة قانونية مثيرة للجدل لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وبحسب المصادر فإن إينس بمثابة نسمة من الهواء المنعش لبراد.

وأضاف أحد المصادر: "إنها تعمل مع الكثير من المشاهير في مجال المجوهرات الخاصة بها ولكنها ليست من المشاهير.. وهى لا تريد أن تكون كذلك"، وأكد المصدر: "لن يضيعوا الوقت في خطوبة طويلة"، حيث إن "براد حريص جدًا على إنجاب طفل مع إينيس، وهي تريد التزامًا مناسبًا أولاً، وبمجرد عقد قرانهما، تكون الأولوية الأولى سوف تنجب طفلا".

وقال المصدر: "هناك القليل من الإلحاح في هذا الأمر"، كان براد بيت وإينيس دي رومان معًا منذ أواخر عام 2022، وفي وقت سابق من هذا العام، ورد أنهما انتقلا للعيش معًا.

وعلى جانب آخر وصف محامو النجمة العالمية أنجلينا جولى محاولات طليقها النجم العالمى براد بيت للحصول على اتفاقيات عدم الإفشاء الخاصة بها بأنها "مسيئة" وانتهاك للخصوصية، وهذا هو النزاع الأخير المتعلق بالمعركة القانونية المستمرة بين الإثنين حول مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval.