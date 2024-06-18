شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز توجه رسالة لـ بن أفليك رغم شائعات انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من شائعات الانفصال التى تطارد النجمة العالمية جنيفر لوبيز وزوجها الممثل بن أفليك، إلا أنها حرصت على توجيه تحية خاصة له بمناسبة عيد الأب، ووصفته بأنه "بطل".



منشور جنيفر لوبيز

وكتبت لوبيز عى حسابها عبر "ستورى إنستجرام"، "بطلنا.. عيد أب سعيد"، مرفقاً مع رمز تعبيري على شكل قلب أبيض، وفقا لموقع العربية.

وأرفقت الرسالة بصورة قديمة للنجم الشهير وهو يرتدي سترة جلدية سوداء، كما نشرت صورة أخرى لوالدها وكتبت "عيد أب سعيد والدي".

يأتي هذا التطور بعد أن انتشرت شائعات الشهر الماضي عن انفصال الثنائي الشهير، فيما أفادت تقارير أن انفصال جنيفر لوبيز عن بن وشيك، خاصة أن الثنائي كانا يعيشان منفصلين.

وفى منتصف شهر يونيو الجارى، التقطت أعين المصورين صورًا للمغنية والممثلة جينيفر لوبيز أثناء تواجدها مع ابنة زوجها فيوليت، وذلك أثناء تواجدهما معًا في أحد المطاعم وسط الشائعات التي تنتشر من وقت لآخر بشأن طلاق بن أفليك ولوبيز الوشيك إلا أنهما في كل مرة ينفيان الأمر.

من ناحية أخرى انتشرت تقارير مؤخرًا بشأن زيارة النجم العالمى بن أفليك زوجته جنيفر لوبيز، فى قصرهما فى بيفرلى هيلز، كاليفورنيا، الذى تبلغ قيمته 60 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو المنزل الذى يقال إنهما يبيعانه وسط مشاكل زوجية.

ووفقًا للصور التى حصل عليها موقع pagesix، شوهدت نجمة "Gone Girl" وهى تقود سيارتها المرسيدس السوداء، بعد مغادرة المنزل، فيما أكد المصورين أن بن أفليك، 51 عامًا، كان فى المنزل مع زوجته لمدة أربع ساعات، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، وتواصل الموقع مع ممثلى كل من أفليك ولوبيز للتعليق لكنها لم يردوا على الأمر.