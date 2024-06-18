بالفيديو – أحمد سعد يروّج لبرنامجه الجديد مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” برومو برنامجه الجديد الذي يقدّمه بالاشتراك مع شقيقه عمرو سعد، في أول تجربة لهما على كرسي المذيع، ويحمل البرنامج عنوان “بيت السعد”، ومن المقرر عرضه قريباً. وعلّق أحمد على البرومو بكلمة واحدة: “قريباً”.

يُذكر أن أحمد سعد طرح أخيراً ديو غنائياً، مع مغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكل المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة “مزيكا”.

من ناحية أخرى، غاب عمرو سعد عن دراما رمضان الماضي، حيث كان آخر أعماله مسلسل “الأجهر”، الذي عُرض في رمضان 2023، وهو من تأليف ورشة “ملوك”، إخراج ياسر سامي، وشاركه في بطولته كلٌ من: درة، ناهد السباعي، نور النبوي، أحمد صفوت، عارفة عبدالرسول، أنوشكا وآخرين.

وينتظر عمرو سعد عرض فيلمه الجديد “الغربان”، من إخراج ياسين حسن، ويشاركه في البطولة كلٌ من مي عمر ومحمد علاء، وهو العمل الذي يعود به عمرو الى السينما بعد غياب خمس سنوات منذ قدّم آخر أفلامه “حملة فرعون” في عام 2019، وهو تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالسيد، وشارك عمرو سعد في بطولته: روبي، محمود عبدالمغني، سوزان نجم الدين، قمر، بيومي فؤاد ورامز أمير.