أبطال “ولاد رزق” يكشفون صعوبات تصوير الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل صناع وأبطال فيلم “ولاد رزق 3” بالعرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية حيث أقيم مؤتمر صحافي على حامش العرض تحدق فيه كل من أحمد عز وآسر ياسين وعمرو يوسف كشف كل منهم الصعوبات التي واجهته في التصوير وكواليس تصوير الفيلم في المملكة.

وأعرب أحمد عز، عن سعادته الكبيرة بافتتاح الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بجانب حديثه عن الشراكة المصرية السعودية لإنتاج الأعمال الفنية.

وقال عز: “نحن سعداء جدًا أننا نفتتح الفيلم هنا في العيد، هذا شيء يسعدنا ويشرفنا، هذا الفيلم كان من أصعب الأجزاء التي قدمت، ولولا دعم تركي آل الشيخ لم يكن الفيلم خرج بهذا الشكل”.

وتابع: “الشراكة المصرية السعودية تفيد الفيلم وتجعله يقترب من المستوى العالمي، الفيلم العربي لابد أن يقترب وأنا دائمًا متحمس وعندي الفكر إني أقدر أعمل زي الخواجة بالدعم والتنظيم والمادة اللي بقت أساسية في الإنتاج علشان تواكب.

من ناحيته تحدث آسر ياسين عن مشاركته في فيلم “ولاد رزق 3″، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما دخل في قائمة أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

وقال في المؤتمر الصحافي: أنا سعيد بوجودي في الرياض جدًا، التصوير هنا كان مريحًا جدًا وكان فيه كل الدعم والتسهيلات، الشايب بالنسبة لي دور أنا أحبه جدًا، والذي يشاهد ولاد رزق يتمنى أن يكون جزءًا منه، سعيد جدًا بالنجاح والتجربة والشايب يمكن أن يكون فيلمًا لوحده أو يكون موجودًا في الجزء الرابع.

وقال عمرو يوسف عن نجاح الفيلم: “كانت مفاجأة من ربنا إننا نحقق رقم تاريخي”، وكشف صعوبات تصوير العمل قائلًا: أول أيام التصوير كنا بنصور في المباراة الحقيقية لتايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة، وكان هناك متخصصون أجانب يصورون هذه المباراة، وكان من المفروض أن نضع الكاميرات والإضاءة في الوقت الحقيقي الذي تلعب فيه المباراة وهذا كان صعبًا ولا يوجد مكان للكاميرات الخاصة بالفيلم، وكان لابد أن نكون جاهزين طول الوقت، وهذه التسهيلات لولا دعم هيئة الترفيه ما استطعنا أن نقدمها”.