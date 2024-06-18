بعد أزمة “الصفعة”.. عمرو دياب يخرج عن صمته ويوجه رسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان المصري عمرو دياب رسالة خاصة لجمهوره بعد أزمته الأخيرة، أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3.. القاضية”، المقام حاليا بحضور جميع أبطاله وصناعه.عمرو دياب

أكد عمرو دياب، خلال تصريحاته، قائلاً: “أحب أهنئ كل جمهوري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومعنديش غير جمهوري من 35 سنة، وبحبهم جدا، وأنا بشتغل عشانهم”.

كما حرص النجم عمرو دياب، على الإشادة بفيلم “ولاد رزق 3.. القاضية”، مشيرا إلى أن العمل يحمل رسائل كثيرة مهمة.

وأضاف عمرو دياب، خلال تصريحاته، قائلاً: “الدمج بين المتحدة وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سيساعد في تطوير صناعة الفن، وهذا ظهر في إنتاج فيلم ولاد رزق 3 القاضية”، متمنيا أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة.

الجدير ذكره أن العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3″، شهد حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.