نجوى كرم في “تعا نقعد”.. إطلالة شبابية متجدّدة وترند يكتسح السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “تعا نقعد”، من ألبومها الجديد والمرتقب صدوره قريباً.

ونشرت “نجوى” مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، وعلقت: “ارفع الصوت، أحدث فيديو موسيقي لي هنا! آمل أن يجلب لكم كل المشاعر!”.

فور صدورها حققت أغنية “تعا نقعد” انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقت نجوى كرم الكثير من التعليقات التي أثنت على إطلالتها الشبابية المتجدّدة وأكد محبوها على إصرارها الدائم على تقديم كل ما هو جديد لمحبيها.

أغنية “تعا نقعد” هي من كلمات والحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، أمّا الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج بيار خضرا الذي تعاونت معه نجوى كرم لأوّل مرّة في هذا العمل.

يذكر أن نجوى كرم كانت قد أعلنت عن تفاصيل جولتها الغنائية العالمية التي ستلتقي بها مع الجمهور من مختلف الجنسيات، والمتضمنة مجموعة حفلات غنائية جماهيرية بأهم المسارح العالمية والعربية.

وتختتم نجوى كرم جولتها العالمية في بوخارست برومانيا يوم 29 يونيو الجاري، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل في قاعة مسرح Sala Palatului Bucharest وتشاركها فيها المغنية الرومانية “أنتونيا”.