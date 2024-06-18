أصالة تُطلق “إنسان”.. والجمهور يتفاعل عالمياً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق لعدّة أيام، طرحت النجمة أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “إنسان”، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “ثم أنا”، والمقرر صدور أغنياته تباعاً في الأيام المقبلة.

كليب إنسان لـ أصالة نصري، تم طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

أغنية “إنسان” هي من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي علي روني.

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر ألبوم أصالة الجديد “ثم أنا”، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام. وكشفت الشركة عن ملامح الألبوم، مشيرة إلى أنه يتضمن 10 أغاني، ولم تكشف موعد طرحها.

وينتظر محبو أصالة طرح أغاني ألبوم “ثم أنا” بحماس كبير، إذ ظهر ذلك من خلال تفاعلهم الكبير مع أغنية “إنسان” التي تصدّرت فور صدورها الترند على موقع “يوتيوب” في السعودية والإمارات والكويت والمغرب ولبنان وغيرها من البلدن العربية، كما اقتحت الأغنية الترند العالمي في مرتبة متقدّمة بين أغنيات حديثة لأشهر النجوم العالميين.