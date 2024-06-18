آية عبد الرؤوف مع “لايف ستايلز ستوديوز” مجدداً.. أغنيتان بدل واحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة المصرية آية عبد الرؤوف من تصوير أغنيتين جديدتين في لبنان من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز بتعاون جديد بعد النجاحات التي جمعتهما سابقا.

وانتهت آية عبد الرؤوف يوم أمس الإثنين من تصوير الأغنية الثانية بعد أيام قليلة من تصوير الأولى الأغنية تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد الذي اختار عدة مواقع مختلفة لتصوير الأغنيتين.

تفاصيل الأغنيتين:

أغنية “الله على شهامته” من كلمات ايهاب توفيق والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة.

أغنية “تيك تاك” ومن كلمات خالد ڤرناس والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة و احمد حسام.