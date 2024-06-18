بعد طرح "طال غيابه".. عبد الرحمن أحمد يستعد لأغنية جديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المطرب الشاب عبد الرحمن أحمد، لتسجيل أغنية جديدة بعد نجاح أغنيته الأخيرة "طال غيابه" التي طرحها مؤخرا على يوتيوب بطريقة الفيديو كليب.

أغنية"طال غيابه" من ألحانه وكلمات عبد العزيز حافظ وتوزيع برونزي وهندسة صوت عبد الرحمن موسى.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

طال غيابه كتير عليا

طال سؤال قلبي وعنيا

امتى تاني راجعلنا ونكون معاه

قلبه فاكر ولا ناسي

ولا هيخوني إحساسي

عمري ما فكرت لحظة

أنسى هواه

أملي أنه راجعلي تاني

من ساعتها واقف مكاني

بقول أكيد عايش عشاني ومنسنيش

بيقولولي ده راح لغيرك

انسى هواه وريح ضميرك

وأنا اللي على الماضي وعلى الذكرى بعيش

وحدتي مع ذكرياتي

والظنون قتلت حياتي

هوا فين وبيعمل إيه وعايش لمين؟

راح بدون ما يسيب رسالة

راح وخلا حالتي حالة

سابني وسط آلام وحزن ودمعتين.