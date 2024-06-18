من عمرو دياب إلى كريم عبد العزيز.. دعاية مبتكرة من أجل "ولاد رزق 3"

ياسر رشاد - القاهرة - تعددت أساليب الدعاية لـ فيلم " ولاد رزق 3- القاضية" كما حرص مجموعة من نجوم الفن وكرة القدم على ترويج العمل والإشادة بصناعه على طريقتهم الخاصة، وأبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والهضبة عمرو دياب ومجدي أفشة، ويُعرض الفيلم حاليا بجميع السينمات في مصر والوطن العربي.

عمر دياب

حرص النجم عمرو دياب، على الإشادة بفيلم "ولاد رزق 3.. القاضية"، خلال تصريحاته، قائلاً: "الدمج بين المتحدة وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سيساعد في تطوير صناعة الفن، وهذا ظهر في إنتاج فيلم ولاد رزق 3 القاضية"، متمنيا أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة.

كريم عبد العزيز

كما روج النجم كريم عبد العزيز صورة له من كواليس فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، عبر خاصية ستوري لموقع تبادل الصور "إنستجرام"، معلقًا عليها: انتظرونا، وظهر من خلاله كأحد ضيوف الشرف.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مجموعة فيديوهات، للترويج لفيلم "ولاد رزق 3"، ظهر بها نجوم النادي الأهلي، والمدير الفني السويسري كولر، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهر بها من نجوم النادي الأهلي، إمام عاشور، و مجدي قفشة، ومحمد عبدالمنعم والمدير الفني للفريق كولر، الذي يعرض في دور العرض السعودية، والمصرية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ويقول أفشة في الفيديو "مش قاضية يبقى جامد، بس مش أجمد م القاضية بتاعتي أجمد"، في إشارة إلى هدفه في قمة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وردا على سؤال كولر، عن قصة الفيلم، أجاب اللاعب محمد عبد المنعم،:"عن اخوات زينا".

نجوم كرة القدم

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي أل الشيخ، و بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف،، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، و يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، و النجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

كما احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 الثلاثاء، الماضي بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

عمرو يوسف

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، اليوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، مقرر أن ينطلق عرضه بسينمات الوطن العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

فيلم ولاد رزق 3

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

كريم قاسم

أحمد عز