عمرو دياب يهنئ ابنته جنا بطرح كليبها الجديد "Escape Plan"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان عمرو دياب على تهنئة ابنته جنا بنجاح كليبها الجديد "Escape Plan" والذي يعد أولى خطواتها الاحترافية في عالم الغناء على خطى والدها.

وأعاد "الهضبة" نشر مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" واكتفى بوضع إيموجي "قلب" وسط تهنئة متابعيه.

وظهرت "جانا" بالكليب وهي بعدد من شوارع وأحياء القاهرة وكانت الأغنية بالكامل باللغة الإنجليزية

واحتفلت "جانا" بطرح أول كليباتها الغنائية وعلقت: "خطة هروب الآن في كل مكان وعلى يوتيوب، أنا سعيدة للغاية بخروجه للنور".

كما وجهت الشكر للمغني والمنتج كوروس قائلة: "لم أستطع أن أفعلها بدونك، شكرًا لك كونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة للغاية بهذه الأغنية ، وفخورة أكثر بكل الأغاني التي تعاونا خلالها مع بعض، انها مجرد البداية وهناك المزيد قادم".

وكشفت "جانا" خلال الفترة الماضية عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي.

وأحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا في بيروت وسط حضور جماهيري ضخم وصل لـ 22 ألف وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنيتين بعنوان "الطعامة" و"تتحبي" وتصدر محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

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