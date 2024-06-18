"مجازفة بس يستاهلوها".. ماذا فعل تامر حسني في حفله الأخير من أجل جمهوره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

وجه المطرب تامر حسني رسالة الشكر للقائمين على حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في منطقة زد بارك بالقاهرة الجديدة.

وشارك تامر حسني جمهوره صورًا جديدة من الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وهو طائرًا في الهواء، وعلق: "من أعماق قلبي شكراً لجمهور Zed East الضخم المحترم الراقي .. حقيقي من أجمل الحفلات اللي استمتعت بيها في مدار مشواري، وأنا طرت النهارده لآخر شخص في الحفله عشان أحاول أوصل وأكون قريب لكل واحد منكم، كانت مجازفة كبيرة و خطيرة بصراحه بس انتوا تستاهلوا التعب".

وأضاف: "كل الشكر لأخويا الفنان المحترم زاب ثروت شرفتني يا حبيبي، شكراً لكل عباقرة المسرح اللي تعبوا معايا النهاردة".

وتابع: "تاني حاجه، كون إني أسجل النهارده أكبر رقم حضور جماهيري في تاريخ حفلات زد رغم النجوم العالمين الأجانب اللي غنوا فيها حقيقي شرف كبير ليا و كرم كبير من ربنا ليا و بشكر جمهوري الكريم الراقي المحترم صاحب النجاح ده".

وفاجأ تامر حسني الجمهور خلال حفله الغنائي، حيث دخل وهو يطير في الهواء بواسطة الواير، كما قدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره.

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