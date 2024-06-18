ريهام سعيد تتخطى ازمة التجميل وتتحدث عن خلافاتها مع هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية ريهام سعيد تفاصيل خلافها مع الفنانة أيتن عامر، مؤكدة أنها تكنُّ لها الاحترام ولكن لا تواصل بينهما.

وقالت ريهام في تصريحات إعلامية: “أيتن عامر طلعت في كذا برنامج تكلّمت عني بشكل غير لطيف، لكن أنا لا يوجد بيني وبينها أي شيء، وأكنُّ لها كل احترام”.

وأضافت: “بداية الخلاف كانت لمّا سُئلت سؤالاً في برنامج: ما رأيك في ريهام كممثلة؟ فأجابت: محتاجة تشتغل على نفسها شوية. أنا شعرت أنه لا يجوز أن يقيّم فنان زميلًا له، السؤال كان خاطئاً”.

وتابعت: “أنا لا أستطيع أن أقيّم أيتن عامر، فكيف أقيّم زميلة؟ لا يوجد شيء في هذا الشمل، هناك ناس بتحب فلان ومبتحبّش فلان، وناس بتحب تمثيل حد وحد لا، أنا بحب في أيتن عامر المثابرة رغم أنه لو حصلت مشكلة شخصية أو أي شيء أنها تستثمر قوّتها بأنها تعلى”.

واختتمت ريهام سعيد حديثها مؤكدةً: “مفيش تواصل بينّا ولا أعرف إذا كانت بتحبّني أم لا، لكن من الممكن أن يكون بداية الزعل إنها أخدت مني موقف بسبب برنامج المقالب اللي قدّمته سنة 2013 “من غير زعل” لكنه مقلب””.