عمرو دياب: أحترم جمهوري ولا أملك غيره منذ 35 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الهضبة عمرو دياب، عن سعادته بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، مشيرا إلى أن تقديم أعمال سينمائية مصرية وعربية ضخمة انتاجيا سيضفي عليها الصبغة العالمية.

وقال عمرو دياب، في تصريحات على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في الرياض: " سعيد جدا بتقديم أعمال سينمائية بهذا المستوى الكبير والانتاج الضخم ، ومن معرفتي بالمستشار تركي ال الشيخ اعلم جيدا أن أي عمل يخوضه لابد أن يحمل الصبغة العالمية.

وتابع الهضبة : "سعيد أيضا بالتعاون الذي تم بين الشركة المتحدة والمنتجين المصريين مثل تامر مرسي مع هيئة الترفيه من خلال هذا الفيلم خاصة وأن التعاون بين هذه الكيانات الكبرى سينتج أعمالا ضخمة وناجحة وسيضيف للفن.

ووجه عمرو دياب، رساله لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى، قائلا : "جمهوري معايا من ٣٥ سنة ، وأنا لا أملك سوى جمهوري وأحترمه وأقدره وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين.

عمرو دياب يستعد لبطولة فيلم سينمائي

ومن جانبه أعلن المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عن الاتفاق مع النجم عمرو دياب على بطولة فيلم سينمائي تشاركه فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم .

آخر حفلات عمرو دياب

يذكر ان الهضبة عمرو دياب، أحيا أول أمس حفلا كبيرا في بيروت حيث يعد الحفل الأضخم في صيف لبنان.

وتجاوز الحضور الجماهيري اكثر من ٢٢ الف متفرج وهو العدد الأضخم لفنان عربي في أي حفل أقيم بالعاصمة اللبنانية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد استقبل الفنان عمرو دياب قبل الحفل وأثنى على دوره في دعم الحركة الفنية والسياحة في لبنان.

وعلى جانب اخر يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في دبي.