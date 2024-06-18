محمد المنصور يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"عبد الله الرويشد" بعد أزمته الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان الكويتي محمد المنصور تطورات الحالة الصحية لمواطنه الفنان عبد الله الرويشد، بعد الأزمة الصحية الذي تعرض لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن حالته شهدت تحسنًا كبيرًا.

محمد المنصور: الأطباء أبلغوه أن حالته جيدة

وأضاف محمد المنصور في تصريحات خاصة، قائلاً: "الحمد لله الفنان عبد الله الرويشد حالته تحسنت بشكل كبير، وهو ما زال حتى الآن في ألمانيا يتلقى العلاج، ولكن الأطباء أبلغوه أن حالته جيدة".

عبد الله الرويشد

وأشار محمد المنصور إلى أنه من المتوقع أن يعود الرويشد قريبًا من ألمانيا، ليستكمل علاجه في الكويت، وذلك بعد تحسن حالته.

وكانت أسيل، ابنة الفنان عبد الله الرويشد، أثارت القلق على صحة والدها، بعد أن نشرت تغريدة عبر منصة "إكس"، وهي تدعو لوالدها بالشفاء، إذ كتبت: "تشاء يا الله وأرضَى فأنت أحَن وأرحَم وأدرَى".

وعادت لتغرد في اليوم نفسه، قائلة: "اللهم اشفِ ثم هوّن ثم أرح عبدالله الرويشد إنك على كل شيء قدير".

عبد الله الرويشد

وأثارت تغريدات ابنة الفنان الشهير مخاوف متابعين من حدوث تدهور بحالة الفنان الكبير الصحية.

وزادت شركة روتانا، من قلق جمهور الرويشد، بعد أن شاركت دعاءً بصوت الفنان تحت عنوان "يا ربّي بلغني مرادي".