مهرجان ليلة عمر الكويتي 2024| أنغام وآدم في حفل كامل العدد.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت أولى الحفلات الغنائية لمهرجان "ليلة عمر 2024" بقاعة "أرينا الكويت" في ثاني أيام عيد الاضحى المبارك مع الفنانة أنغام والفنان آدم، واحيا الحفل النجمة الكبيرة انغام والنجم اللبناني أدم وسط حضور جماهيري كبير تخطى حاجز 5000 مشاهد

استمتع الحضور بعشرات الاغاني الطربية الرومانسية التي لم تخلو من الشجن وبإحساس عال جدا من نجما الحفل اللذان حرصا قبل صعودهما على المسرح بأن يتحدثا مع وسائل الاعلام الكويتية، حيث أشادا بالمهرجان وتنظيمه، واعتبراه من أهم المهرجانات الغنائية على مستوى الوطن العربي وانهما سعداء بالتعاون مع المنتج الشاب الموهوب عبد العزيز الزيدي واشادا بالتنظيم الرائع والاحترافي لكل حفلات شركة " ليلة عمر"



وبالعودة للحفل الذي افتتح ادم الوصلة الاولى منه حيث قدم 22 اغنية بدأها باغنية "نحنا سوا" وختمها بأغنية الراحلة ذكرى "الأسامي " وبين الاغنيتين قدم مجموعة من اجمل اغنياتة مثل ،في حدا ، وعلى بالي، وخلصت الحكاية ، وخلص الدمع، والحرام، وهذا انا ، وغير ها من اغنياتة الجميلة كما غنى للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ اغنية "جبار" وغنى لسلطان الطرب جورج وسوف اغنية "حلف القمر" وغنى للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي اغنية "انا بعشقك" واكد ادم من خلال الحفل انه واحداً من أفضل الأصوات العربية، وأثبت ذلك فى الأغنيات التى قدمها، وحققت نجاحاً كبيراً بإحساس رائع والكثير من الشجن وبأداء صادق وتفاعل الجمهور الكويتي معه بهذا الشكل الجنوني اكبر دليل على ذلك خاصة بعد ان قال لهم بأن حفل اليوم يعتبره افضل حفل قدمة في هذا العام



وعقب فقرة ادم كان الجمهور المنتشي بحالة من السلطنة الطربية على موعد مع نجمة الحفل المطربة الكبيرة أنغام والتي صعدت على المسرح بعد ماقام الاعلامي المميز على نجم بتقديمها ومن قبلها آدم بكلمات منتقاه ومفردات رائعة كعادته دائماً في تقديم النجوم

واستقبل الجمهور أنغام بعاصفة من التصفيق والهتاف لتهنئهم بعيد الاضحى وقدمت لهم عقب ذلك مجموعة كبيرة ومنتقاه من أفضل أعمالها حيث أطربتهم بسبعة وعشرون أغنية بدأتها بـ "حالة خاصة جداً" لتتوالى بعدها أغاني مثل" ونفضل نرقص ولادبلت وانا ساندة عليك، وهدنة" ووضح التفاعل الكبير من الجمهور مع كل أغنية تقدمها أنغام

وتعالت أصوات الكثير منهم داخل ارجاء القاعة كلا يطلب منها ان تغني اغنية ما من اغانيها الكثيرة وابحرت انغام مع جمهورها الكبير في رحلة من الرومانسية الطربية فغنت لوحة باهتة وخلي بكرة لبكرة واساميك الكثيرة وإبطي علي وده اللي عندي ولا تهجى التي اشعلت الحماس بين الجمهور بشكل غير طبيعي وبعد ذلك قدمت باقة أخرى من أجمل أعمالها مثل هتمناله الخير واكتبلك تعهد وسيدي وصالك وغيرها من الأغاني ليسدل الستار على حفل مميز أشاد به الجميع