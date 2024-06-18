القبض على جاستن تيمبرليك… وجمهوره قلق

أوقفت الشرطة جاستن تيمبرليك ثم ألقي القبض عليه مساء الاثنين لقيادته تحت تأثير الكحول في حي هامبتونز. ومن المقرر أن يمثل المغني البالغ من العمر ٤٣ عامًا أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بشأن هذه المسألة.

وفقًا لمصادر TMZ، كان جاستن تيمبرليك يستمتع بحفلة في أحد الفنادق ثم جلس خلف عجلة قيادة سيارته “على الفور” بعد مغادرته المكان.

ومن هناك، يقال إنه مرّ بسيارته عبر إشارة التوقف. وعند هذه النقطة بدأت الشرطة بمتابعته باهتمام.

وعندما تمكنت الشرطة من إيقافه، طلبت منه إجراء اختبار الكحول، لكن المغني رفض ذلك.

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وكشف موقع TMZ أن عددًا من أصدقاء جاستن تيمبرليك وصلوا إلى مكان الحادث في محاولة لإقناع الشرطة بالسماح له بالرحيل، ولكن بحلول ذلك الوقت كان حبيب بريتني سبيرز السابق مقيد اليدين بالفعل.

لدى Timberlake جدول صيفي مزدحم مخطط له على شكل حفلات موسيقية مختلفة، الأمر الذي سيترك المعجبين قلقين بشأن ما إذا كان هذا الاعتقال سيؤثر عليهم.