سامح حسين عن "عامل قلق": "أعلى إيرادات في تاريخ مسرح الدولة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان سامح حسين، عن تحقيق مسرحيته الجديدة "عامل قلق" لأعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ مسرح الدولة.

ونشر سامح، صورا من المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله أكبر حضور للجمهور وأعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ مسرح الدولة.. المسرحية الكوميدية الإستعراضية عامل قلق".

وأضاف: "يوميا على مسرح البالون بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة والنصف، أسعار التذاكر ( ٧٥ / ١٠٠ / ١٥٠ / ٢٠٠ )، كل سنة وأنتم طيبين".

مسرحية "عامل قلق" تعرض على مسرح البالون بالعجوزة، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي.

المسرحية بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك، يوركا، وفاء سليمان، عماد عبد المجيد، طارق عبده، دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان عاطف، ومنة عاطف.