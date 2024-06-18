يوسف الشريف ينشر صورًا جديدة مع الهضبة وأحمد عز من العرض الخاص لـ "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان يوسف الشريف صورًا جديدة من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" الذي أقيم أمس في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

والتقط يوسف الشريف صورًا تذكارية مع أبطال "ولاد رزق 3"، والمطرب عمرو دياب، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وغيرهم من النجوم.

حضر الحفل الخاص نجوم الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.

وحقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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