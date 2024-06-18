شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تتألق بأغاني عدوية وفيروز فى حفل عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيت النجمة مى سليم حفلا غنائيا ضمن سهرات عيد الأضحى، ويعد الحفل هو الأول لـ مي عقب عودتها لنشاطها الغنائي، وصعدت على خشبة المسرح مرددة اغنية "الليلة دي" وسط استقبال حافل من جمهورها.

واشعلت مي سليم الحفل بمزيد من اغانيها الرومانسية والاستعراضية منها "احنا كبنات" ،"انا سكر" التي سبق أن قدمتها في فيلم "عش البلبل" ،" طال" ،" سمعاه" و "سكتا له" .. بالإضافة إلى "سهر الليالي" لفيروز و"بنت السطان" لعدوية " و"الفرولة " لمتقال .. وغيرها.















ويعرض للفنانة مى سليم حاليا فيلم "بنقدر ظروفك" والذي تم اطلاقه مؤخرا وهو بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

